Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге возможность производства беспилотных летательных аппаратов автоконцерном Renault в Украине.

Об этом в эфире телеканала LCI сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

«Министр Вооруженных сил Франции [Себастьен Лекорню] несколько дней назад сообщил о совместном с компанией Renault производстве беспилотников в Украине, — напомнил Барро. — Президент республики говорил об этом с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который прошел в начале недели».

По словам министра, для Франции «важно продолжать содействовать Украине в развитии производства оборудования».