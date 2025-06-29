Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в гражданах страны укоренился страх войны с Россией, однако сам он не опасается военной конфронтации.

Об этом он сообщил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что следует иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». В связи с этим Мерц призвал вооружать Германию, отметив, что армия страны по-прежнему испытывает дефицит людей и техники.