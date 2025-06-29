События последних недель в России — усилившееся давление, унизительная риторика и акты насилия в отношении мигрантов и нерусских народов — преследуют сразу несколько целей. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли.

По его словам, одна из ключевых целей этих действий — вмешательство Москвы в ситуацию вокруг конфликта между армянскими властями и церковью. Это, как подчеркнул депутат, яркий пример многовекторной стратегии российского влияния в регионе.

«Напряженность между правительством Пашиняна и Армянской апостольской церковью достигла пика. Церковь обвиняет Пашиняна в предательстве традиционных ценностей и прозападной расположенности, а Пашинян пытается ограничить политическое влияние церкви. В этой борьбе радикально-ультранационалистический сегмент армянского общества объединился вокруг церкви.

Москва давно поддерживает церковь в Армении как «мягкий инструмент силы» и механизм политического влияния. Потому что церковь имеет исторические связи с Русской православной церковью, ее позиция на постсоветском пространстве соответствует российской риторике «традиционных ценностей». То есть, для Москвы церковь играет роль одного из традиционных столпов империи в Армении и на Южном Кавказе.

В этом контексте насилие против азербайджанцев и мусульманских мигрантов в целом несет двусторонний месседж для Москвы: Радикальному электорату внутри страны показывает, что «Россия придерживается принципа жесткой руки, обеспечивая сокрушительное превосходство».

А ультранационалистическим силам, собравшимся вокруг церкви в Армении, посылает месседж, что Москва борется с «тюркско-мусульманской угрозой» на Кавказе и сохраняет свой авторитет.

Иными словами, давление, убийства, этикет «этнопреступности» со стороны российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев создают исламофобию не только в России. Это также является месседжем для определенных кругов в Армении: «Видите, Россия — ваш вечный союзник, наш общий враг — тюркско-мусульманский мир».

Вероятно, на волне насилия против азербайджанцев Москва также посылает следующие месседжи церкви и ультранационалистическим группам в Армении: «Мы занимаем жесткую позицию в отношении ваших историко-мифических «врагов», без нашего авторитета никто в регионе не сможет защитить вас от тюркско-мусульманского превосходства, и вам следует использовать эту тему в пропаганде и доносить ее до общественного мнения».

Это многоплановая политика, направленная как на укрепление позиций России в регионе, так и на усиление националистической консолидации внутри.

С другой стороны, политические круги России в традиционном порядке пытаются направить полускрытое недовольство, возникшее на фоне экономических трудностей, международной изоляции, вызванной украинской войной социальной напряженности, в различные стороны. Исторически в России существовала традиция создания образа внутреннего врага в периоды политических и экономических кризисов. Антимигрантская риторика также является классической стратегией поиска «козла отпущения» в этом контексте.

Основополагающим фактором всех этих событий является идеология «ведущей роли русского народа», которая является важным элементом имперского сознания в российской государственности.

Шовинистические позиции, призывы типа «Россия для русских» свидетельствуют о том, что мультиэтническая федеративная модель де-факто находится в упадке. Это усиливает тенденцию к легитимации жесткой централизации внутри.

Как инструмент для межклассовых разногласий, мигранты в основном заняты на самых низкооплачиваемых, тяжелых работах. Это создает конкуренцию и зависть между неимущими русскими слоями и мигрантами. Власти намеренно раздувает это, обвиняя в социально-экономических проблемах «иностранцев».

Хотя эта стратегия может принести краткосрочные политические дивиденды, в долгосрочной перспективе она может еще больше ослабить внутреннюю стабильность России, углубить этнические и религиозные противостояния. В современном мире превращение этнического и религиозного многообразия в образ врага лишь усиливает раскол в обществе.

Такие пропагандисты, как Соловьев, которые также используют сложившуюся ситуацию в своих интересах, продолжают продавать своей аудитории концепцию «внутреннего врага и внешней угрозы». Это легкий способ представить азербайджанских мигрантов, в целом тюркоязычные народы, как угрозу, поскольку в России достаточно сильны исторические стереотипы. Эта риторика истекает как из исламофобии, так и из тюркофобии. В то же время, Россия посылает усиливающие ультранационалистическое настроение месседжи о том, что «сосед, который нам не подчиняется, — плохой сосед», — приводит его слова «АзерТадж».

Мирзабейли подчеркнул, что шовинистическая, дискриминационная и исламофобская политика, которая в настоящее время проводится в России против азербайджанцев, узбеков, кыргызов, туркменов и представителей других тюркских, мусульманских народов, не случайна. Во главе этой политики стоят правящие политические круги. По сути, это продолжение осуществляемой против разных народов на протяжении веков имперской политики, перешедшей в более жесткую и открытую форму.

Чтобы понять суть нынешней внутренней и внешней политики России, достаточно обратить внимание на то, что происходит в Украине. Если российское руководство проводит такую жестокую политику против братского славянского украинского народа, убивает мирных жителей в Буче и других городах, стирая с лица земли села и поселки, изгоняет миллионы людей, неудивительно, что оно демонстрирует еще более беспощадное отношение к другим народам.

В 1990-е годы банды скинхедов, отличавшиеся жестокостью по отношению к выходцам из Средней Азии и Кавказа, находились под защитой спецслужб. В сегодняшней России необходимость в таких группировках отпала. Эту задачу непосредственно выполняют полиция, ОМОН и ФСБ, причем более открыто и жестоко. Совершенные против азербайджанцев в Екатеринбурге преступления — это наглядное тому подтверждение. Детали инцидента свидетельствуют о том, что ненависть к другим народам в России поддерживается на государственном уровне.

«Введенное российскими правоохранительными органами понятие «этнопреступление» также является частью этой политики. Цель — заранее объявить выходцев из Средней Азии и Кавказа преступниками, повлиять на общественное мнение и создать правовую базу для будущих преследований. Сегодняшние российские репрессии уже превзошли даже методы сталинской эпохи. В то время таких людей хоть и формально привлекали к суду, отправляли в сибирские лагеря. Теперь пытки и убийства на улице и дома стали обычным явлением.

Россия на протяжении многих лет распространяет в регионе не безопасность и стабильность, а угнетение, этническую дискриминацию.

Эти процессы не случайны. Проводимая Азербайджаном независимая политика, основанная на своих национальных интересах, укрепление позиций в регионе беспокоят российские медиа и политические круги. Поэтому и риторика становится жестче. Однако это краткосрочное давление, которое фактически не меняет реальность. Наоборот, подобные выпады против Азербайджана усиливают в нашем обществе тенденцию к еще большему сплочению вокруг национальной солидарности и хладнокровной дипломатической позиции», — заключил Мирзабейли.