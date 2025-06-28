Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счета всех гостей одного из ресторанов в Дубае.

Об этом пишет издание Khaleej Times.

Известно, что принц обедал в одном из ресторанов в крупнейшего торгового центре Дубая Dubai Mall с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

«‎Когда я попросила чек после еды, в ресторане мне сообщили, что шейх Хамдан бен Мухаммед оплатил счет за всех», — сказала гостья заведения журналистам.