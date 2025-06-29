Госагентство АЗЕРТАДЖ сравнило политику России с нацистской Германией, указав, что Кремль использует войну для внутреннего террора и внешнего давления, сообщает Minval. В материале отмечено: после выхода Азербайджана на европейский газовый рынок и его роли как транзитного моста, Москва усилила давление на Баку. Убийства азербайджанцев в Екатеринбурге названы частью этой политики:

— Ужесточение законодательства в условиях войны можно понять, особенно для такой многонациональной страны, как Россия. Однако непонятно, почему этот процесс политизируется и используется как средство давления.

— Внутренняя политика современной России всё больше напоминает Германию 1930-х годов — «тотальная пропаганда» и «тотальный контроль». А внешняя политика, как продолжение внутренней, использует те же методы давления.

— Представители азербайджанской диаспоры, как и другие национальные меньшинства, подвергаются давлению. Однако действия спецназа в Екатеринбурге 27 июня, приведшие к зверскому убийству невиновных азербайджанцев, имеют серьёзную криминальную составляющую. Азербайджанцы, которые явно были невиновны, были зверски убиты полицией.

— Обещанная российскими пропагандистами «победа за два дня» не состоялась. Война с Украиной продолжается четвёртый год. Украина получает серьёзную поддержку с Запада, и война затягивается, что ведёт к разрушению экономики и истощению человеческих ресурсов России.

— Во время войны дети олигархов, развлекающиеся на известных курортах Европы и Азии, и выкладываемые ими фотографии и видео оттуда вызывают широкое недовольство в социальных сетях. Однако на передовую и на смерть отправляются в основном представители национальных меньшинств. Такая ситуация однозначно не приветствуется в автономных структурах этнического состава и вызывает серьезные опасения.

— Экономические санкции Европы и США усугубили слабое социальное положение населения. Годовая инфляция составляет 11,13%. Курс доллара вырос более чем вдвое. Ранее Россия зарабатывала миллиарды долларов, контролируя 26% европейского газового рынка. Сегодня этот показатель снизился до 5%.

— На фоне мобилизации и массовой гибели представителей национальных меньшинств растёт общественное недовольство, которое замалчивается российскими телеканалами. Вместо обсуждения реальных проблем создаётся новый «внешний враг», возрождается имперская риторика.

— Россия по-прежнему не признаёт бывшие республики СССР равноправными государствами, продолжая оказывать на них военное и политическое давление. Исторически она не смогла защитить ни одного из своих союзников в критические моменты — от Венгрии и Чехословакии до Сирии и Ирака.

— Кремль сознательно создаёт новые очаги напряжённости в регионе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Возврат тандема Кочарян–Саркисян в армянскую политику и обвинения в адрес действующей власти в потере Карабаха также интерпретируются как часть стратегии Москвы.

— В таких случаях начинается «охота на мигрантов»: их обвиняют в наркоторговле, терроризме, экономических проблемах. Однако в действительности мигранты выполняют тяжёлую работу, от которой отказываются сами россияне.

— Убийство пяти азербайджанцев вскоре после катастрофы самолёта, летевшего из Баку в Грозный, не вписывается ни в законы, ни в логику, ни в человеческие ценности. Попытки оправдать произошедшее, как делают Соловьёв и другие пропагандисты, бесполезны.

— После освобождения Карабаха Азербайджан стал примером стабильности и развития. Официальный Баку активно участвует в ряде международно значимых проектов, от поставок природного газа в Европу до выполнения роли стратегического транзитного моста между Центральной Азией и Европой. Во многих случаях он выступает инициатором и ведущей силой этих проектов. Именно по этим причинам Россия пытается усилить свое давление на Азербайджан.

— Провокации против Азербайджана — от депортации депутата до фальсификаций с экспортом — ставят под сомнение союзнические отношения. Такая политика, подчёркивает АЗЕРТАДЖ, не ведёт к стабильности, а наоборот — разрушает доверие и усиливает конфронтацию. Если Москва хочет продолжать региональное сотрудничество и партнерство, ей необходимо в первую очередь отказаться от столь враждебного подхода к странам, которых она называет союзниками.