В Турции за минувшие два дня зарегистрировано 150 лесных пожаров, 8 из них еще не потушены.

Об этом сообщил журналистам министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, передает ТАСС.

«Несмотря на принятые меры и предупреждения, лесные пожары продолжали вспыхивать в различных частях Турции. За последние два дня количество пожаров составило 150. 83 из них вспыхнули 28 июня. В настоящее время в нашей стране остается восемь активных пожаров, четыре из них частично взяты под контроль», — сообщил министр.

В основном пожары возникли в лесных зонах в северо-западной части республики. Там работают десятки единиц спецтехники, пожарная авиация и сотни пожарных расчетов. Один из пожаров вспыхнул в уезде Финике провинции Анталья. Он находится под контролем.

Юмаклы сообщил, что в результате возгораний пострадал только один человек, трое лиц задержаны по подозрению в поджоге леса. Также министр проинформировал, что в некоторых районах, где произошли пожары, в качестве меры предосторожности временно эвакуировано несколько десятков сел.

Основной причиной пожаров власти называют пришедшую в западные регионы страны сухую жаркую погоду и сильный ветер, который затрудняет сдерживание огня.