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ОЗА подняла в ООН вопрос о праве западных азербайджанцев на возвращение

ОЗА подняла в ООН вопрос о праве западных азербайджанцев на возвращение

Член Общины Западного Азербайджана, активист гражданского общества Парвана Велиева 11 марта на встрече высокого уровня по вопросам миграции в Женевском отделении ООН («Второй региональный обзор глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции») выступила с речью о праве западных азербайджанцев на возвращение.

Согласно информации Общины, в своем выступлении П.Велиева отметила, что право на возвращение является неотъемлемой частью международных прав человека. Она подчеркнула, что в условиях нынешнего глобального кризиса с беженцами это право становится все более актуальным как наиболее оптимальное решение. Представитель Общины отметила, что в рамках повестки Целей устойчивого развития ООН необходимо уделять внимание также праву на возвращение.

П. Велиева проинформировала об этнических чистках, совершенных Арменией против азербайджанцев, в том числе рассказала на примере своей семьи о насильственном изгнании сотен тысяч азербайджанцев из родных мест, в том числе родного ей Ведибасара в 1988 году, и о трудностях жизни беженцев. Она отметила, что Община Западного Азербайджана предложила начать диалог с Арменией на тему возвращения, но армянское правительство все еще оставляет этот призыв без ответа.

П. Велиева добавила, что возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в родные края внесет большой вклад в решение глобальной проблемы беженцев и вынужденных переселенцев и установление прочного мира в регионе, подчеркнула необходимость поддержки этого процесса международным сообществом.

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