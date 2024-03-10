Синоптики прогнозируют осадки в столичном регионе

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Обнародован прогноз погоды на 11 марта.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Ночью и утром местами прогнозируются осадки, ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм. рт ст. до 769 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана прогнозируются местами переменные осадки, в горных районах снег. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Ночью и утром временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорьях 9-14° мороза, днем 0-3° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.