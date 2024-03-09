Гюндуз Исмаилов: В странах Европы исламофобия распространяется не снизу вверх, а наоборот

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РЕЛИГИЯ9 марта 2024 г. 11:29

В настоящее время в мире ухудшается ситуация с исламофобией. Об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов на проходящей в Баку международной конференции на тему «Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

По его мнению, в некоторых странах Европы исламофобия распространяется не снизу вверх, а наоборот: «Например, во Франции в 2019 году было больше случаев дискриминации мусульман на государственных предприятиях, чем в частном секторе. Есть конкретные статистические данные о Франции и других европейских странах».

Что касается строительства мечетей, то во Франции насчитывается 2 500 мечетей, многие из которых состоят только из одной комнаты. При этом мусульмане составляют 10% населения страны. А поддержку извне французское правительство воспринимает как исламизацию.

Исмаилов добавил, что более 60% молодых людей, подающих заявление на получение образования в частных учебных заведениях, получают отказ, в результате в некоторых европейских странах мусульмане, как правило, не демонстрируют свои религиозные убеждения.

«Во Франции образование религиозного содержания преподается только в частных учреждениях. Мусульманские религиозные общины испытывают трудности с получением льгот от государства для своих учебных заведений», – отметил он, добавив, что в ряде европейских стран, особенно во Франции, процент безработицы среди мусульман чрезвычайно высок.

По словам зампредседателя, больше всего с дискриминационным отношение сталкиваются женщины-мусульманки.