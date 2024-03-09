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Йеменцы поддерживают палестинцев

Йеменцы поддерживают палестинцев

Тысячи йеменцев приняли участие в массовых митингах в столице Йемена Сане и других городах в поддержку палестинцев 8 марта, сообщает новостной сайт Yemen Press.

Военный представитель повстанцев-хуситов, контролирующих север страны, включая столицу, Яхья Сари заявил, что йеменский народ продолжает оказывать поддержку «стойкому палестинскому народу в Газе» участникам митинга на площади Аль-Сабин в Сане.

Митингующие поддержали эскалацию нападений на коммерческие суда в Красном море в качестве экономического давления на Израиль.

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Йеменцы поддерживают палестинцев
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