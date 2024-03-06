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Казахстанским чиновникам устроили экскурсии в СИЗО (видео)

Казахстанским чиновникам устроили экскурсии в СИЗО (видео)

Антикоррупционная служба для профилактики коррупционных преступлений Казахстана проводит экскурсии в следственные изоляторы для госслужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

«Главная цель мероприятия — формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих, работников квазигосударственного сектора. Через такие экскурсии в СИЗО дать им ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы, ознакомить их с последствиями совершения коррупционных и иных уголовных правонарушений», — сказал Тлеукенов, которого цитирует Total.kz.

Кроме того, по его словам, в практике профилактической работы также на судебных заседаниях участвуют трудовые коллективы.

В пример он привел, что на прошлой неделе в Актобе состоялся суд над бухгалтером школы-гимназии №55, который похитил из госказны более 413 миллионов тенге.

«Суд был проведен в открытом режиме. За процессом онлайн наблюдали сотрудники всех отделов образования: директоры, бухгалтеры, педагоги из 403 школ области», — добавил официальный представитель агентства.

На брифинге отметили, что этими методами не ставят цели устрашать государственных служащих. Главный посыл — каждый госслужащий имел представление о последствиях коррупционных правонарушений, что ожидает каждого госслужащего, если он преступит закон.

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