Арестованным в Азербайджане карабахским сепаратистам дали возможность пообщаться с их семьями

151 Просмотров

В конце февраля сотрудники МККК в очередной раз посетили лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона.

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Согласно информации, с задержанными были проведены встречи один на один, им дали возможность пообщаться с семьями:

«В соответствии со своим мандатом в ходе таких посещений МККК оценивает условия содержания и обращения с задержанными. МККК также создает условия для восстановления или продолжения связей лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной», – отметила И.Гусейнова.