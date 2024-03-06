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Арестованным в Азербайджане карабахским сепаратистам дали возможность пообщаться с их семьями

Арестованным в Азербайджане карабахским сепаратистам дали возможность пообщаться с их семьями

В конце февраля сотрудники МККК в очередной раз посетили лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона.

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Согласно информации, с задержанными были проведены встречи один на один, им дали возможность пообщаться с семьями:

«В соответствии со своим мандатом в ходе таких посещений МККК оценивает условия содержания и обращения с задержанными. МККК также создает условия для восстановления или продолжения связей лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной», – отметила И.Гусейнова.

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