Бахтияр Алиев: В Азербайджане есть учителя, получающие зарплату в размере 3000 манатов

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В общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях проводится процесс сертификации. Это стимулирующая мера, которая, с одной стороны, имеет важное значение с точки зрения работы педагогов над собой, повышения их знаний, навыков и компетентности, а с другой – влияет на повышение их заработных плат. Набравший больше баллов получит надбавку к зарплату. Это указывает на то, что с 2026 года минимальная зарплата наших учителей будет выше 1000 манатов.

Об этом сказал председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев на проходящем 6 марта заседании комитета.

По его словам, сегодня в Азербайджане есть учителя, получающие зарплату в размере 1500, 2500 и 3000 манатов, добавив, что речь идет об общеобразовательных учреждениях.

«Данный вопрос коснется также дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений», – отметил глава комитета.