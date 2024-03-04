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Главное Общество

Центр Баку освобождают от автомобилей (фото)

Центр Баку освобождают от автомобилей (фото)

В центре Баку запретили въезд на автомобилях к парку Хагани на территории, известной как Молоканка.

Информацию об этом распространило Министерство цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что по данным мониторинга, проведенного Азербайджанским агентством наземного транспорта, в часы пик на территорию парка въезжало до 800 транспортных средств. В результате на улице Академика Зарифы Алиевой и пересекающих ее улицах наблюдались серьезные пробки.

«Также, по данным опроса населения, граждане приходят в парк и на прилегающие улицы преимущественно пешком и на метро. Поскольку этот участок соединяет метро «Сахиль» с площадью Фонтанов, здесь наблюдается большой пешеходный поток – в часы пик через эту площадь проходит 6000 человек в час», – отмечается в информации.

На этой территории, где наблюдалось очень большое количество пешеходов, необходимо было создать безопасную зону отдыха.

В связи с новым проектом ИВ города Баку предусмотрено проведение работ по благоустройству этой территории.

Кроме того, что на следующем этапе в выходные дни на близлежащих улицах также будет ограничено движение автомобилей, а также эти территории будут открыты только для пешеходов.

Центр Баку освобождают от автомобилей (фото)

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