ВСУ впервые ударили по врагу новыми французскими авиабомбами (видео)

Появилось видео, на котором, как утверждается, ВСУ применили новые французские авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM), также известные как Hammer. Об этом сообщает турецкое издание Clash Report.

«‎Французские планирующие бомбы AASM-250 были впервые использованы украинскими войсками для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу, контролируемому Вооруженными силами России», – говорится в сообщении.

French AASM-250 gliding bombs were first used by Ukrainian forces to strike Avdiivka coke plant, controlled by the Russian Armed Forces.

French AASM Hammer family consists of bombs weighing 250, 500 and 1000 kg with the ability to install rocket boosters and various target… pic.twitter.com/usu7163yv2

