Наши гандболистки проиграли Литве

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Сегодня женская сборная Азербайджана по гандболу провела четвертый матч в группе 5 отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

«Милли» играла в Вильнюсе со сборной Литвы и проиграла со счетом 26:41 (первый тайм 12:18), сообщает «Азериспорт».

Ранее Азербайджан проиграл на выезде Северной Македонии (17:40) и в родных стенах Испании (18:38), обыграв дома Литву (35:33).

Положение команд в группе 5: Испания – 6 очков, Северная Македония – 4, Литва, Азербайджан – по 2.

Следующий матч «милли» проведет 3 апреля против сборной Северной Македонии в Баку.