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Писториус высказался о публикации перехвата разговора немецких военных

Писториус высказался о публикации перехвата разговора немецких военных

Министр обороны Германии Борис Писториус в заявлении по поводу утечки разговора офицеров бундесвера назвал произошедшее «информационной войной» России против Германии, его слова приводит Bild.

По его словам, это «гибридная атака» Москвы, целью которой является «подорвать решимость».

Писториус добавил, что во время разговора офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту речь не шла о конкретном планировании. По его словам, они лишь обсуждали различные сценарии, но это не означает «зелёного света» для передачи Киеву ракет Taurus. Глава Минобороны ФРГ рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с инцидентом будут известны в начале предстоящей недели.

Кадровых решений после скандала в Германии из-за перехвата переговоров офицеров бундесвера пока не принято, сообщил он.

Министр призвал реагировать на ситуацию с «особой осторожностью», потому что речь идёт о «разломе внутренней политики».

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