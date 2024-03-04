В Бурятии разбили кости и установили мировой рекорд

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Соревнования по разбиванию бычьих хребтовых костей проходит в Бурятии, для участия в нем в Улан-Удэ собрались спортсмены из Забайкальского края, Иркутской и Московской областей, Тувы, Калмыкии, Якутии, Монголии и Китая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

«На площадке физкультурно-спортивного комплекса с 1 по 3 марта проходят международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Хээр шаалган (Сээр хухалха)» в рамках VII этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга – 2024″. Мероприятие объединило 598 спортсменов», – сообщили в пресс-службе.

В ходе соревнований установлен новый мировой рекорд: 65 хребтовых костей за одну минуту разбил силач из Монголии – Цэрэнваанчиг Бэгзсурен. Вторым в состязании стал Дмитрий Крылов из Закаменского района Бурятии – он за такое же время разбил 61 кость, его земляк Аламжи Дылыков – 59 костей. В умении разбивать кости голыми руками соревнуются не только мужчины, но и женщины. На соседних площадках проходят состязания по другим национальным видам спорта «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», «Тэбэг». Общий призовой фонд – 3,5 млн рублей.

«Наши национальные игры с каждым годом становятся более популярными и известными. О них говорят не только там, где живет бурятский народ, но и по всей России. Все больше стран мира интересуется, смотрит и присоединяется», – отметил на открытии мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов.

Соревнование поддерживает Фонд президентских грантов. «Хээр шаалган (Сээр хухалха)» с 2020 года является национальным видом спорта Республики Бурятия. Это древний бурят-монгольский вид традиционной игры, способ прост: в одной руке человек держит кость, второй – бьет по ней так, чтобы она разломилась пополам.