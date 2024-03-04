Снос «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 12 (обновлено, видео) |
Судан опроверг слухи об иранской военно-морской базе (обновлено) |
Айдын Алиев показал дом в Ханкенди, в котором проживал Роберт Кочарян (видео) |
ВСУ впервые ударили по врагу новыми французскими авиабомбами (видео) |
Омбудсмен ждет от мирового сообщества давления на Армению |
Генсек ТюркПА: Души Нури-паши и шехидов рады |
Израиль может ужесточить политику в отношении России |
Экс-глава Пентагона и ЦРУ предрек нападение России на Грузию |
Главное Спорт

В Бурятии разбили кости и установили мировой рекорд

В Бурятии разбили кости и установили мировой рекорд

Соревнования по разбиванию бычьих хребтовых костей проходит в Бурятии, для участия в нем в Улан-Удэ собрались спортсмены из Забайкальского края, Иркутской и Московской областей, Тувы, Калмыкии, Якутии, Монголии и Китая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

«На площадке физкультурно-спортивного комплекса с 1 по 3 марта проходят международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Хээр шаалган (Сээр хухалха)» в рамках VII этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга – 2024″. Мероприятие объединило 598 спортсменов», – сообщили в пресс-службе.

В ходе соревнований установлен новый мировой рекорд: 65 хребтовых костей за одну минуту разбил силач из Монголии – Цэрэнваанчиг Бэгзсурен. Вторым в состязании стал Дмитрий Крылов из Закаменского района Бурятии – он за такое же время разбил 61 кость, его земляк Аламжи Дылыков – 59 костей. В умении разбивать кости голыми руками соревнуются не только мужчины, но и женщины. На соседних площадках проходят состязания по другим национальным видам спорта «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», «Тэбэг». Общий призовой фонд – 3,5 млн рублей.

«Наши национальные игры с каждым годом становятся более популярными и известными. О них говорят не только там, где живет бурятский народ, но и по всей России. Все больше стран мира интересуется, смотрит и присоединяется», – отметил на открытии мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов.

Соревнование поддерживает Фонд президентских грантов. «Хээр шаалган (Сээр хухалха)» с 2020 года является национальным видом спорта Республики Бурятия. Это древний бурят-монгольский вид традиционной игры, способ прост: в одной руке человек держит кость, второй – бьет по ней так, чтобы она разломилась пополам.

Теги:
Из этой рубрики
В Бурятии разбили кости и установили мировой рекорд
Спорт

В Бурятии разбили кости и установили мировой рекорд

2024/03/04, 00:31
Леброн Джеймс установил рекорд НБА
Спорт

Леброн Джеймс установил рекорд НБА

2024/03/03, 22:55
Наши гандболистки проиграли Литве
Спорт

Наши гандболистки проиграли Литве

2024/03/03, 20:00
Наши шахматистки сыграли вничью со сборной Грузии
Спорт

Наши шахматистки сыграли вничью со сборной Грузии

2024/03/03, 13:00
Чемпионат России завершился убедительной победой Лалы Крамаренко (фото)
Спорт

Чемпионат России завершился убедительной победой Лалы Крамаренко (фото)

2024/03/03, 11:15
Определились победители III этапа ультрамарафона Ханкенди-Баку (фото)
Спорт

Определились победители III этапа ультрамарафона Ханкенди-Баку (фото)

2024/03/03, 09:31
Ровнаг Абдуллаев уходит с поста президента АФФА
Спорт

Ровнаг Абдуллаев уходит с поста президента АФФА

2024/03/01, 16:11
Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за допинг
Спорт

Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за допинг

2024/03/01, 00:51
Валуев: Бегать я уже не смогу
Спорт

Валуев: Бегать я уже не смогу

2024/03/01, 00:16