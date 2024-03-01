Тойво Клаар рассказал, в каком случае может быть выведена из Армении миссия ЕС

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Мир между Ереваном и Баку даст возможность вывести миссию ЕС из Армении.

Об этом заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ходе панельной дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме.

«Мир и стабильность между Арменией и Азербайджаном будут означать, что мы, наконец, сможем сосредоточиться исключительно на позитивной повестке дня сотрудничества со всеми тремя странами Южного Кавказа. Мы также сможем, наконец, вывести из Армении невооруженную гражданскую миссию ЕС, которая была развернута для обеспечения уверенности и приверженности ЕС миру», – подчеркнул он (цитата по «Тренд»).