Израиль опроверг слухи о расстреле палестинцев у гумконвоя |
Азербайджан запустит программу по развитию электромобильности |
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику |
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией |
Украина уничтожила еще два вражеских Су-34 |
В Ходжалы обнаружили останки еще одного несовершеннолетнего |
Эксперт: Париж тянет щупальца на Южный Кавказ, их надо рубить |
Макрон не шутил об отправке войск в Украину |
Нетаньяху: Азербайджан и Израиль связывают теплые отношения |
Главное Армия

Шольц разъяснил, почему отказал Киеву в поставках ракет Taurus

Шольц разъяснил, почему отказал Киеву в поставках ракет Taurus

Германия не готова передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку при помощи них можно совершать удары по Москве.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров (речь о Taurus) – это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», – приводит Tagesschau слова Шольца.

По его словам, Британия и Франция, которые уже передали Украине крылатые ракеты, «позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется».

Он в очередной раз заявил, что для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии. И «об этом не может быть и речи».

Канцлер добавил, что его раздражает «критика» из-за отказа предоставлять украинским защитникам Taurus, поскольку Германия поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны.

Как отметил Шольц, если Конгресс США не выделит новое финансирование для помощи Украине, то некоторым странам придется приложить больше усилий.

Теги:
Из этой рубрики
Шольц разъяснил, почему отказал Киеву в поставках ракет Taurus
Армия

Шольц разъяснил, почему отказал Киеву в поставках ракет Taurus

2024/03/01, 00:57
Сырский озвучил главные задачи Сил обороны Украины
Армия

Сырский озвучил главные задачи Сил обороны Украины

2024/03/01, 00:47
Колумбия в знак протеста прекращает закупку израильского вооружения
Армия

Колумбия в знак протеста прекращает закупку израильского вооружения

2024/03/01, 00:31
Украина в феврале сбила 13 вражеских самолетов
Армия

Украина в феврале сбила 13 вражеских самолетов

2024/03/01, 00:06
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику
Армия

Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику

2024/02/29, 23:52
Перестановки в украинской армии продолжаются
Армия

Перестановки в украинской армии продолжаются

2024/02/29, 23:16
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией
Армия

В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией

2024/02/29, 21:48
Украина уничтожила еще два вражеских Су-34
Армия

Украина уничтожила еще два вражеских Су-34

2024/02/29, 20:57
Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку (видео)
Армия

Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку (видео)

2024/02/29, 13:04