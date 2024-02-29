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Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику

Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику

Россияне в Крынках пытались пешком добраться к позициям Сил обороны, поскольку у захватчиков запрет на использование бронетехники. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, Силы обороны Украины на левом берегу Днепра продолжают удерживать плацдарм, проводят боевую работу по его расширению и закреплению на позициях. Тогда как войска РФ продолжают выполнять задачи до выборов президента России – пытаются давить на украинские позиции, проводит штурмовые действия.

«Но все эти попытки безрезультатны. Они продолжают экономить бронетехнику. В них действует командирское эмбарго, то есть запрет использовать бронетехнику в штурмовых действиях», – добавила Гуменюк.

Она отметила, что из-за российского «самоледопада» россияне теперь ограничены и в использовании управляемых авиабомб.

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