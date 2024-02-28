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Главное Общество

Сотрудники МВД задержали 12 наркоторговцев (видео)

Сотрудники МВД задержали 12 наркоторговцев (видео)

В ходе мероприятий, проведенных за последние дни сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД с целью задержания лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Баку и регионах Азербайджана, задержаны 12 человек, сообщили в МВД.

Всего у них было обнаружено 46 кг героина, марихуаны, метамфетамина, а также других наркотиков и 80 таблеток метадона.

Основными поставщиками нелегальной поставки наркотиков были Гасанов Аловсат Алиф оглу (1997 г.р.) рождения, Бабаев Ахмед Сабир оглу (1984 г.р.)и Гаджиев Эльшад Ибрагим оглу (1985 г.р.).

По фактам возбуждено уголовное дело. Каждому из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, следствие продолжается.

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