Самолет рейса Баку-Стамбул совершил посадку в Анкаре

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Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8103 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в международном аэропорту в Анкаре из-за неблагоприятной погоды в пункте назначения, передает ЗАО Azerbaijan Airlines.

Самолет приземлился в аэропорту в Анкаре в 10:39 по местному времени.

Сразу после улучшения погодных условий в районе аэропорта Сабиха Гекчен самолет вылетит в Стамбул.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected].