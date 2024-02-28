Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что ее унижают дома

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Пропагандистка российского телевидения Маргарита Самоньян рассказала о своей семейной жизни, в частности об отношениях со своей свекровью.

По словам Симоньян они живут «цыганским табором».

«Мы живем вместе с обеими нашими мамами, с моей сестрой, ее мужем, ее детьми, нашими детьми, с двоюродной тетей, которая осталась одна, и еще кучей народу. У нас нет помощников. У нас просто огромная семья, и мы безмерно счастливы», — заявила пропагандистка.

По словам Симоньян, у нее в доме есть ряд традиционных правил. «Допустим, я не могу ослушаться свекровь. Если ей что-то не нравится, я этого больше не делаю. Она скажет: «Это платье не носи». Я не ношу. Выхожу утром, она говорит: «Марго, ты пойдешь в этом в эфир? Нет!». Хорошо, иду, переодеваюсь. Какие проблемы?», — рассказала пропагандистка.