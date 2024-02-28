В Имишлинском районе задержали браконьера

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В Имишлинском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконной охотой.

Согласно информации Министерства внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции (РОП) в целях предотвращения незаконной охоты и нарушений правил ношения гражданского оружия, вечером на берегу реки Араз близ села Отузики был задержан местный житель Э.Гаджиев, который охотился без соответствующего разрешения. У него были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств охотничье ружье, патроны к нему и тушки диких птиц.

По данному факту в РОП проводится расследование.