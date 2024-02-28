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Франция подняла истребители на перехват российского Ил-20 (видео)

Франция подняла истребители на перехват российского Ил-20 (видео)

Франция была вынуждена поднять в воздух свои истребители Mirage для перехвата российского военного самолета. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Франции.

«Взлет по тревоге и перехват самолета разведки», – говорится в заявлении. Речь идет о российском Ил-20.

В Генштабе уточнили, что это произошло у побережья Эстонии. «Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников», – добавили во Франции.

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