Франция подняла истребители на перехват российского Ил-20 (видео)

Франция была вынуждена поднять в воздух свои истребители Mirage для перехвата российского военного самолета. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Франции.
«Взлет по тревоге и перехват самолета разведки», – говорится в заявлении. Речь идет о российском Ил-20.
В Генштабе уточнили, что это произошло у побережья Эстонии. «Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников», – добавили во Франции.
#eAP | Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » 🇷🇺 au large des côtes 🇪🇪 par les Mirage 2000-5 🇫🇷.
Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. 🛡️ pic.twitter.com/QjdzyrARwG
— Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024