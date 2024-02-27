Галант обвинил Иран, «Хезболлу» и ХАМАС в стремлении превратить Рамадан во «второй этап 7 октября»

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль установил, что Иран, «Хезболла» и ХАМАС стремятся воспользоваться священным для мусульман месяцем Рамадан и превратить его во «второй этап 7 октября».

Галант сказал: «Главная цель ХАМАС – воспользоваться Рамаданом, сделав акцент на Храмовой горе и Иерусалиме, и превратить его во вторую фазу своего плана, начатого 7 октября. Это главная цель ХАМАС, которую усиливают Иран и «Хезболла»».

«Мы не должны дать ХАМАС то, чего он не смог добиться с самого начала войны, и сблизить боевые фронты», – предупреждает Галант.