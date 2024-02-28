Норвежский король попал в больницу с инфекцией

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Норвежского короля Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией, сообщает Aftenposten cо ссылкой на королевский дом.

Монарху 87 лет. В Малайзии король находился в отпуске. Ему оказывают медицинскую помощь малайзийские и норвежские врачи, добавили в королевском доме. В каком городе он находился, не указывается.

Издание отмечает, что король должен был отмечать за границей свой день рождения – 21 февраля ему исполнилось 87 лет. При этом сведений о том, куда едет монарх и с кем, королевский дом не обнародовал.