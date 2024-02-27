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В Китае создали плюшевый электромобиль

В Китае создали плюшевый электромобиль

Китайцы построили плюшевый электромобиль с ушами и волосатыми колесами. Под слоем плюша скрывается Wuling Bingo – бюджетная «электричка» стоимостью около 10 тысяч долларов, сообщает портал auto.24tv.

Мягким материалом здесь покрыт не только кузов, но и даже колесные диски, а на крыше красуется пара круглых ушей как у Мики Мауса. Отделка салона тоже плюшевая – искусственный мех здесь повсюду, на сиденьях, дверных панелях и на руле. Все выдержано в пастельных оттенках розового, желтого и голубого.

В Китае создали плюшевый электромобиль

Этот автомобиль существует не только на рендерах, но и в реальности: еще месяц назад плюшевый шоу-кар, получивший название Wuling Bingo Mickey, стал частью экспозиции в одном из торговых центров в Китае. Но в продаже он, к сожалению (или к счастью), не появится. Зато для Bingo доступен опционный пакет Mickey Dream стоимостью 300 долларов, который предусматривает декор в стиле главного персонажа Диснея, но без плюша и ушей.

Сам Bingo – это электрический хэтчбек длиной менее четырех метров, у него светодиодная оптика, цифровая панель приборов, объединенная в единый кластер с экраном мультимедийной системы и 15-дюймовые диски.

Базовая версия оснащается литий-железо-фосфатной батареей емкостью 30 или 50 кВт-ч, запас хода в зависимости от версии варьируется от 203 до 410 километров. А движение Bingo приводит 41-сильный электродвигатель, установленный на передней оси.

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