Шольц отказал Украине в поставках ракет Taurus

68 Просмотров

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Об этом он заявил на конференции, организованной агентством DPA.

«Германия является крупнейшим военным сторонником Украины в Европе. Это так и остается. Но ясно одно: мы не станем воюющей стороной – ни прямо, ни косвенно. Этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих решениях».

Канцлер Германии отметил, что есть другое оружие, которое нужно Украине больше, чем ракеты Taurus.

«Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полетом ракет и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать. И это знает каждый, кто сталкивался с этой системой».