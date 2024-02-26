Коротченко призвал к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде

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32-я годовщина Ходжалинского геноцида. Массовое убийство армянскими вооружёнными формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года мирных жителей города Ходжалы – с точки зрения норм международного права является геноцидом азербайджанского народа.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В результате зверской расправы армянскими военными было убито 613 азербайджанцев – женщин, стариков, детей.

Необходимо привлечение к уголовной ответственности военных преступников, виновных в Ходжалинском геноциде и восстановление исторической справедливости», – добавил он.