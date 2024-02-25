В США все еще верят в победу Украины над Россией

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Вашингтон по-прежнему считает, что военная победа Украины в конфликте с Россией возможна. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

Его спросили, по-прежнему ли США считают, что Украина сможет одержать военную победу. «Конечно, Украина может победить», – сказал Салливан. Помощник американского лидера утверждает, что Киев «может продвинуться дальше и вернуть территории», но лишь при условии наличия у него всех необходимых ресурсов.