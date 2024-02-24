В Стамбуле по итогам обсуждений колониальной политики Франции направлено открытое письмо Макрону |
Армяне вновь обстреляли позиции азербайджанской армии |
Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона (видео) |
Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Главное Мир

Стало известно, сколько Германия потратила средств на помощь Украине за два года

Стало известно, сколько Германия потратила средств на помощь Украине за два года

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил €32 млрд за два года.

Об этом сказано в сообщении кабмина ФРГ, приуроченном ко второй годовщине начала войны, передает ТАСС.

«Мы будем поддерживать Украину сколько необходимо. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощь «на общую сумму около €32 млрд — в виде гуманитарной поддержки, прямых выплат или в виде вооружений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на 2024 год в бюджете Германии заложено от 7 до 8 млрд евро на нужды Украины.

Теги:
Из этой рубрики
Макрон не поедет на саммит G7 из-за фермеров
Мир

Макрон не поедет на саммит G7 из-за фермеров

2024/02/24, 22:57
В МИД Украины анонсировали получение 170 тыс. боеприпасов от ЕС
Мир

В МИД Украины анонсировали получение 170 тыс. боеприпасов от ЕС

2024/02/24, 22:43
Стало известно, сколько Германия потратила средств на помощь Украине за два года
Мир

Стало известно, сколько Германия потратила средств на помощь Украине за два года

2024/02/24, 21:40
Протестующие французские фермеры потребовали отставки Макрона (видео)
Мир

Протестующие французские фермеры потребовали отставки Макрона (видео)

2024/02/24, 21:23
Бербок прибыла в Одессу
Мир

Бербок прибыла в Одессу

2024/02/24, 21:13
Посол Франции оскорбился публикацией Politico, где Армению назвали "задним двором России"
Мир

Посол Франции оскорбился публикацией Politico, где Армению назвали «задним двором России»

2024/02/24, 20:27
Тело Навального отдали матери
Мир

Тело Навального отдали матери

2024/02/24, 20:05
Обезврежена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны
Мир

Обезврежена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны

2024/02/24, 20:00
Успешно завершен первый испытательный полет БПЛА Bayraktar AKINCI C 
Мир

Успешно завершен первый испытательный полет БПЛА Bayraktar AKINCI C 

2024/02/24, 19:52