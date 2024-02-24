Стало известно, сколько Германия потратила средств на помощь Украине за два года

129 Просмотров

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил €32 млрд за два года.

Об этом сказано в сообщении кабмина ФРГ, приуроченном ко второй годовщине начала войны, передает ТАСС.

«Мы будем поддерживать Украину сколько необходимо. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощь «на общую сумму около €32 млрд — в виде гуманитарной поддержки, прямых выплат или в виде вооружений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на 2024 год в бюджете Германии заложено от 7 до 8 млрд евро на нужды Украины.