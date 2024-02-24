На территории Азербайджана осадки, в горных районах выпал снег

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На территории страны наблюдались осадки, в горных районах выпал снег.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, высота снежного покрова составила 5 см в Шаруре, 4 см в Шахдаге, 3 см в Грызе и 1 см в Гобустане.

Туманная погода наблюдалась в Сумгайыте, Дашкесане, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Балакяне, Шеки, Гахе, Гобустане, Шамахы, Губе, Гусаре, Грызе, Шахдаге, Тертере, Гейчае, Лерике.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4, в низменных районах до 5 градусов тепла, в Нахчыване – 1, в горных районах 4, в высокогорных районах до 14 градусов мороза.