Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности |
«Карабах» получит 1,2 млн евро от УЕФА |
Главное Общество

Бывший сотрудник World Telecom задержан в Германии и экстрадирован в Азербайджан

Бывший сотрудник World Telecom задержан в Германии и экстрадирован в Азербайджан

24 февраля Министерство юстиции осуществило экстрадицию гражданина Азербайджана Марвуда Вагифзаде, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.

Как сообщили в пресс-службе министерства, он обвиняется в приобретении чужого имущества путем мошенничества с использованием служебного положения (ст. 179.3.2 и 313 УК АР) в период работы кредитным специалистом в 2021 году в Ясамальском филиале ООО World Telecom.

М.Вагифзаде был задержан в Германии и арестован. Согласно договоренности он был доставлен в Азербайджан из Германии и помещен в Бакинский следственный изолятор на основании решения суда.

Отметим, ранее в текущем году из Колумбии, Венгрии и Польши были доставлены три человека, объявленные в международный розыск.

Теги:
Из этой рубрики
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида
Общество

В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида

2024/02/24, 12:00
На территории Азербайджана осадки, в горных районах выпал снег
Общество

На территории Азербайджана осадки, в горных районах выпал снег

2024/02/24, 11:25
Группа НПО обратилась к дипмиссиям США и европейских стран в Баку
Общество

Группа НПО обратилась к дипмиссиям США и европейских стран в Баку

2024/02/24, 10:50
Бывший сотрудник World Telecom задержан в Германии и экстрадирован в Азербайджан
Общество

Бывший сотрудник World Telecom задержан в Германии и экстрадирован в Азербайджан

2024/02/24, 10:40
В Ханкенди полиция обнаружила оружие
Общество

В Ханкенди полиция обнаружила оружие

2024/02/24, 10:28
В Гобустане задержаны члены группировки, промышлявшей кражами
Общество

В Гобустане задержаны члены группировки, промышлявшей кражами

2024/02/24, 09:47
По инициативе Резы Дегати создан сайт о Ходжалинском геноциде
Общество

По инициативе Резы Дегати создан сайт о Ходжалинском геноциде

2024/02/24, 00:58
В Гяндже девочка вмешалась в ссору родителей и получила удар ножом
Общество

В Гяндже девочка вмешалась в ссору родителей и получила удар ножом

2024/02/24, 00:08
В Баку психически больная женщина в странной одежде бросалась под машины (видео)
Общество

В Баку психически больная женщина в странной одежде бросалась под машины (видео)

2024/02/23, 22:19