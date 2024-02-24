Бывший сотрудник World Telecom задержан в Германии и экстрадирован в Азербайджан

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24 февраля Министерство юстиции осуществило экстрадицию гражданина Азербайджана Марвуда Вагифзаде, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.

Как сообщили в пресс-службе министерства, он обвиняется в приобретении чужого имущества путем мошенничества с использованием служебного положения (ст. 179.3.2 и 313 УК АР) в период работы кредитным специалистом в 2021 году в Ясамальском филиале ООО World Telecom.

М.Вагифзаде был задержан в Германии и арестован. Согласно договоренности он был доставлен в Азербайджан из Германии и помещен в Бакинский следственный изолятор на основании решения суда.

Отметим, ранее в текущем году из Колумбии, Венгрии и Польши были доставлены три человека, объявленные в международный розыск.