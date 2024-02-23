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США ввели более 500 новых санкций против России

США ввели более 500 новых санкций против России

Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального», – заявил он.

По словам Байдена, санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах.

«Они позволят Путину заплатить еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны», – подчеркнул он.

Помимо этого Соединенные Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за «оказание скрытой поддержки российской военной машине».

«Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», – подчеркнул Байден.

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