У россиян появится новый способ добраться до Турции

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Из Сочи в турецкий порт Трабзон планируют запустить грузопассажирский паром.

Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор сочинского порта Юрий Владимиров.

Он отметил, что в данный момент город ищет подходящее судно. По его словам, оно должно быть комфортным, с наличием кают и баров.

«Паром будет пассажирский для туристов на личном автотранспорте, он небольшой — до 300 человек, где-то 60-80 автомобилей», — уточнил Владимиров.

Гендиректора порта Сочи признался, что пока похожее судно не удалось найти даже на восточном рынке. Владимиров подчеркнул, что если паром все же удастся найти и купить, то российским гражданам станут доступны более бюджетные перевозки в Турцию, билеты будут недорогими.

Он уточнил, что судно будет выходить из Сочи в 20:00 и уже к 8:00 утра следующего дня прибывать в Трабзон.