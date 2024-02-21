Минздрав: распространение ОРЗ чаще происходит в холодное время года

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Грипп относится к числу острых респираторных инфекций, но отличается от других респираторных инфекций, что его осложнения более опасны для здоровья.

Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения инфекционист Тайяр Эйвазов. По его словам, есть два типа осложнений от гриппа, первый из которых наблюдается в первые дни, а ко второму относятся случаи, которые появляются через некоторое время из-за ослабления иммунной системы на фоне гриппа.

Он сообщил, что распространение острых респираторных заболеваний среди людей чаще происходит в холодное время года:

«При смене времен года иммунитет может в определенной степени повышаться или снижаться. Скопление людей в закрытых помещениях в холодную погоду также способствует распространению острых респираторных инфекций. В то же время для укрепления иммунитета необходимо уделять внимание питанию. Если иммунитет укреплён, то человек не заболевает гриппом, а если даже заболевает, то легко переносит заболевание».