В Марокко прошла акция памяти жертв геноцида в Ходжалы (фото)

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В посольстве Азербайджана в Марокко состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида. Оно было организовано посольством Азербайджана совместно с неправительственной организацией Arts Council Azerbaijan, сообщает «Азертадж».

На мероприятии с участием официальных лиц Марокко, представителей дипломатического корпуса, членов Общества дружбы Марокко-Азербайджан, представителей медиа, неправительственных и диаспорских организаций была представлена выставка картин известного азербайджанского художника Назима Мамедова, посвященная Ходжалинской трагедии, состоялась презентация его книги «Крик Ходжалы».

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов отметил, что Ходжалинский геноцид, вошедший в историю как одна из величайших трагедий 20 века, является кровавой страницей политики этнических чисток и геноцида, которую армянские националисты проводили против азербайджанцев. Посол отметил, что уже 19 стран признали Ходжалинский геноцид на разных уровнях, добавив, что Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и декларации по этому вопросу.

Председатель Общества дружбы Марокко-Азербайджан Мохамед Факири рассказал о важной роли Фонда Гейдара Алиева в доведении до мировой общественности фактов, связанных с Ходжалинской трагедией, и проинформировал о кампании «Справедливость к Ходжалы».

Руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал участникам мероприятия о выставке «Крик Ходжалы» и одноименной книге. Он сообщил, что известный художник Назим Мамедов, автор выставки и книги, посвятил 10 лет своей жизни созданию этих произведений, посвященных Ходжалинской трагедии, и отметил, что с их помощью автор стремится передать боль этой трагедии. Дадаш Мамедов напомнил, что в 2002 году по случаю 10-й годовщины Ходжалинской трагедии выставка этих произведений была представлена в Национальном музее искусств.

Руководитель Arts Council Azerbaijan также сообщил, что в этом году в Азербайджане будет отмечаться 90-летний юбилей художника.