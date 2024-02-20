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После трех операций Джаванширу Гулиеву стало лучше

После трех операций Джаванширу Гулиеву стало лучше

Сейчас я в порядке, и, можно сказать, чувствую себя лучше, чем прежде. Мне сделали три операции – на сердце, мозге и брюшной полости.

Об этом в интервью Real TV заявил заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Гулиев, которому по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении в Турцию.

Композитор выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и президенту Фонда, первому вице-президента Мехрибан Алиевой за оказанное ему высокое внимание и заботу: «Главное – была оказана своевременная помощь. Я благодарен всем, кто поддержал меня в такое трудное время».

Дж.Гулиев отметил, что вернется в Баку после завершения лечения. Он также прокомментировал свое отношение к ложной информации о своем здоровье. «Пожалуйста, не верьте слухам. Тем более, если это касается здоровья людей», – сказал он.

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