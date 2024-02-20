Неймара ждут в «Сантосе»

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Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра высказался о возможном возвращении Неймара.

«У Неймара двухлетний контракт с «Аль‑Хилялем». В разговоре с футболистом я понял, что продление договора возможно. Мы разрабатываем проект его возвращения. Это зависит не только от «Сантоса», но и от воли игрока», — приводит слова президента Globo Esporte.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.