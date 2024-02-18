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Черногория рвется в ЕС

Черногория рвется в ЕС

Власти Черногории надеются, что страна станет 28-м членом Евросоюза в 2028 году, заявил президент Яков Милатович на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в заявлении канцелярии черногорского лидера.

Президент выразил уверенность в том, что Черногория станет полноправным членом ЕС к 2028 году», — говорится в заявлении.

Милатович во время встречи с чешским президентом Петром Павлом попросил его поддержать кандидатуру Черногории в выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2026-2027 годов.

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