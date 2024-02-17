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Германия готова оказать содействие реформам в ВС Армении

Германия готова оказать содействие реформам в ВС Армении

В рамках рабочего визита в ФРГ министр обороны Армении Сурен Папикян и министр национальной обороны Германии Борис Писториус 17 февраля провели короткую встречу.

Собеседники обсудили нынешний этап армяно-германского сотрудничества, выразили свое удовлетворение и договорились о расширении сотрудничества, сообщают армянские СМИ.

Министры также отметили важность стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Немецкая сторона выразила готовность оказать содействие реформам, проводимым в Вооруженных силах Армении.

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