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«Большой шлем»: азербайджанский дзюдоист завоевал золото

"Большой шлем": азербайджанский дзюдоист завоевал золото

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в городе Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступавший в весовой категории 73 кг спортсмен в финале победил Абубакра Шерова из Таджикистана и поднялся на первую ступень пьедестала почета сообщает azerisport.

Другой член сборной Рашид Мамедалиев (73 кг) в поединке за третье место проиграл канадцу Артуру Маржелидону.

Сегодня также на поединок за золотую медаль выйдут другие дзюдоисты Азербайджана – Омар Раджабли и Зелим Цкаев (оба 81 кг). Они определят обладателя первого места в матче между собой.

Отметим, что в первый день турнира бронзовые медали завоевали азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Яшар Наджафов (66 кг).

Азербайджан на турнире, который продлится до 18 февраля, представлен 32 дзюдоистами.

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