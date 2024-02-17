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Главы МИД G7 обсудили в Мюнхене ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

Главы МИД G7 обсудили в Мюнхене ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

На неформальной встрече министров иностранных дел стран G7 в Мюнхене была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке и в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, председательствующий в G7, на брифинге после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает АПА.

Он сообщил, что на встрече главы МИД G7 минутой молчания почтили память российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме 16 февраля: «Он отдал свою жизнь за свободу и демократию», – сказал министр.

Говоря о поддержке Украины, министр иностранных дел Италии заявил, что страны G7 продолжают оказывать Украине политическую, финансовую и военную поддержку.

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