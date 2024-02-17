В Ширване задержали курьера иранского наркоторговца с 4 кг товара

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В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, задержан человек, который занимался сбытом наркотиков, полученных у иностранного гражданина.

Согласно информации Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, в ходе операции был задержан ранее судимый житель Абшеронского района Амиль Шарифов.

При личном досмотре в находящемся у него целлофановом пакете были обнаружены и изъяты более 2 кг героина, 1,87 кг марихуаны, а также наркотические таблетки.

На допросе А.Шарифов рассказал, что был курьером иранского наркоторговца, с которым познакомился через социальную сеть, и должен был доставить изъятые при задержании вещества в заранее установленное место в обмен на определенное количество наркотиков.

В связи с фактом в Следственном отделении Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.