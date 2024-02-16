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Смерть Навального привела к протестам и в Грузии

Смерть Навального привела к протестам и в Грузии

Проживающие в Грузии россияне собрались на протестную акцию у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального, передает «Новости-Грузия».

Сегодняшний митинг можно назвать одним из самых масштабных из тех, что проводились у здания бывшего российского посольства за последние годы. Участники организовали сбор за несколько часов через социальные сети.

Десятки людей принесли к секции интересов фото Навального.

Протестная акция также проходит в Батуми, россияне собрались у Алфавитной башни.

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