Авдеевка: срочно отправленная в город украинская бригада попала в окружение |
Армянские войска открыли огонь по азербайджанским позициям |
Власти Ирана объявили о планах закрыть сухопутную границу |
Пентагон оценил потери российской армии в Украине |
Патрушев сделал заявление по Азербайджану и Армении |
Асадов сохранил кресло премьер-министра |
Узбекистан вводит санкции против России |
Турция и Греция присоединятся к европейской инициативе ПВО «Небесный щит» |
Генпрокурор о резонансном убийстве: «Дя общества опасно иметь такого человека на свободе» |
Главное Мир

Politico рассказало о лицемерии Франции по Украине

Politico рассказало о лицемерии Франции по Украине

Франция блокирует закупку Европой боеприпасов для Украины на мировых рынках. Ее поддерживают Греция и Кипр.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Париж хочет, чтобы заказы получали европейские производители оружия, чтобы оправдать наращивание своего производства.

Хотя на заседании Комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных за пределами ЕС.

«Сделав немедленную поддержку Украины вторичной по отношению к цели создания военной промышленности ЕС, Франция подвергает себя обвинениям в бессердечии», – пишет издание.

Хотя ранее источники в Париже говорили, что не будут против таких закупок, если ЕС не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов к марту, а этого, как уже официально заявили в руководстве ЕС, не произойдет.

Теги:
Из этой рубрики
В Израиле нашли 1800-летнюю военную базу Железного легиона
Мир

В Израиле нашли 1800-летнюю военную базу Железного легиона

2024/02/16, 14:48
BBC сообщает, что ВСУ, вероятно, выходят из Авдеевки
Мир

BBC сообщает, что ВСУ, вероятно, выходят из Авдеевки

2024/02/16, 14:47
Авдеевка: срочно отправленная в город украинская бригада попала в окружение
Мир

Авдеевка: срочно отправленная в город украинская бригада попала в окружение

2024/02/16, 14:34
Казахстан и Азербайджан готовятся подписать соглашение о военной разведке
Мир

Казахстан и Азербайджан готовятся подписать соглашение о военной разведке

2024/02/16, 13:57
Экс-министр экономики Армении заключен под домашний арест
Мир

Экс-министр экономики Армении заключен под домашний арест

2024/02/16, 13:51
Власти Ирана объявили о планах закрыть сухопутную границу
Мир

Власти Ирана объявили о планах закрыть сухопутную границу

2024/02/16, 13:28
Politico рассказало о лицемерии Франции по Украине
Мир

Politico рассказало о лицемерии Франции по Украине

2024/02/16, 13:19
Пентагон оценил потери российской армии в Украине
Мир

Пентагон оценил потери российской армии в Украине

2024/02/16, 12:34
Украина закупит у Турции новейшие истребители
Мир

Украина закупит у Турции новейшие истребители

2024/02/16, 12:13