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Украина закупит у Турции новейшие истребители

Украина закупит у Турции новейшие истребители

Власти Украины собрались купить у Турции истребители пятого поколения Kaan. Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил посол Киева в Анкаре Василий Боднар.

По его словам, они не только собираются купить их, но и планируют их использовать. Боднар также заявил, что на Украине предприятия уже участвуют в разработке двигателя для этой модели самолета. По его словам, они выиграли тендер еще до начала российской спецоперации СВО.

Боднар считает, что истребитель Kaan сможет конкурировать с американскими боевыми самолетами нового поколения F-35 и F-22.

Истребитель Kaan создают в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». По предварительным расчетам, в 2028 году начнется его серийное производство. Власти также заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и может заменить стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

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