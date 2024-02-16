Греция легализовала однополые браки

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Парламент Греции принял закон, легализующий однополые браки, сообщает греческое издание Iefimerida.

Закон поддержали 176 из 243 присутствовавших депутатов. Таким образом Греция стала 37-й страной в мире и первой православной страной, узаконившей однополые браки.

Закон продвигал лично премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Во время своего выступления в парламенте он подчеркнул, что реформа сделает жизнь граждан страны лучше. Изменения в законодательстве, отметил он, прежде всего коснутся пар, у которых есть дети.

«Пока оба родителя в однополых парах юридически не имеют одинаковых возможностей для того, чтобы забирать своих детей из школы, путешествовать с ними, сопровождать в больницу. Мы ликвидируем этот пробел, позволяя каждому, если он того пожелает, официально скрепить свои отношения церемонией в мэрии, как это делают гетеросексуальные пары», — заявил Мицотакис.

Премьер также добавил, что церковный брак является исключительным делом церкви, позицию которой уважает правительство.