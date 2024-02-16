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Греция легализовала однополые браки

Греция легализовала однополые браки

Парламент Греции принял закон, легализующий однополые браки, сообщает греческое издание Iefimerida.

Закон поддержали 176 из 243 присутствовавших депутатов. Таким образом Греция стала 37-й страной в мире и первой православной страной, узаконившей однополые браки.

Закон продвигал лично премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Во время своего выступления в парламенте он подчеркнул, что реформа сделает жизнь граждан страны лучше. Изменения в законодательстве, отметил он, прежде всего коснутся пар, у которых есть дети.

«Пока оба родителя в однополых парах юридически не имеют одинаковых возможностей для того, чтобы забирать своих детей из школы, путешествовать с ними, сопровождать в больницу. Мы ликвидируем этот пробел, позволяя каждому, если он того пожелает, официально скрепить свои отношения церемонией в мэрии, как это делают гетеросексуальные пары», — заявил Мицотакис.

Премьер также добавил, что церковный брак является исключительным делом церкви, позицию которой уважает правительство.

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